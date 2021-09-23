أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تعيين الديبلوماسي إيثان غولدريتش مسؤولا عن الشرق الأوسط والتواصل في سورية، خلفا لإيمي كوترونا التي عينت ممثلة لشؤون سورية بالإنابة في فبراير الماضي.



وذكر موقع «المونيتور» الأميركي نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن كوترونا ستعين في مهمة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.



وكان «غولدريتش» يشغل منصب القائم بالأعمال الأميركي في البحرين ثم انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في صيف 2021، وسبق أن شغل منصب مستشار السياسة الخارجية للقائد العام للقيادة العامة للعمليات الخاصة المشتركة من أغسطس 2018 إلى يونيو 2021.



كما تولى سابقا منصب مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية، وقبل ذلك عمل لمدة عام كقائم بأعمال معاون نائب وزير الخارجية مسؤول عن سورية ولبنان والأردن، كما عمل أيضا نائبا لرئيس البعثة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وبدأ إيثان حياته المهنية في السلك الديبلوماسي كمسؤول تناوب سياسي ـ قنصلي في الولايات المتحدة، ثم في القنصلية العامة في القدس المحتلة (1989 ـ 1991) وعمل أيضا مساعدا للموظفين في مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا (1991 ـ 1992).



وقبل انضمامه إلى السلك الديبلوماسي، عمل إيثان موظفا مدنيا في مكتب شؤون الاتحاد السوفييتي بوزارة الخارجية.



وغولدريتش حاصل على درجة البكالوريوس في الحكومة من جامعة كورنيل في عام 1988، وبين عامي 2000 ـ 2001 شارك في برنامج زمالة «واينبيرغ» المرموقة في كلية «وودرو ويلسون» للسياسة العامة والشؤون الدولية بجامعة «برينستون»، وحصل على درجة الماجستير في السياسة العامة في ذات الجامعة.



ويتحدث الديبلوماسي الأميركي اللغات الروسية والعربية والعبرية إلى جانب الإنكليزية.