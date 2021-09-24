أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية «درون» في الأراضي السورية خلال عملية وصفها بـ «الروتينية»، للمرة الثانية خلال أقل من شهر ونصف الشهر.



وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، إنه في الآونة الأخيرة سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي الإسرائيلية بسبب عطل فني، ويجري التحقيق في الحادث.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في تغريدة نشرها عبر «تويتر» منتصف الشهر الماضي، أنه «خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة من نوع راكب السماء داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث».