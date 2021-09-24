تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للحظة تفجير قنبلة يدوية أمام مبنى القصر العدلي في طرطوس أسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص.



وقالت جريدة «الوطن» السورية إن أحد المواطنين قام بالإمساك بمحام وتهديده بقنبلة يدوية كانت بحوزته، ثم أقدم على نزع الصاعق من القنبلة أمام مدخل القصر العدلي وسط تجمع المراجعين، وقد اقترب أخوه منه في محاولة منه لمنعه من تفجيرها إلا أنه فجرها فمات هو والمحامي وأصيب عدد من المواطنين، وقد حضرت الجهات المختصة وأسعفت المصابين وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ونتائجه. وظهر في الفيديو المتداول شخص يمسك بآخر يحاول الفلات فيما يقترب رجل ثالث منهما لمحاولة منع ممسك القنبلة، لكنها انفجرت وحولتهما إلى أشلاء.



وأصدرت وزارة العدل لاحقا توضيحا حول «الحادث المؤسف الذي حصل قرب قصر العدل بطرطوس» أمس، وقالت انه «عند الساعة الواحدة بعد الظهر حصل انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس» وأن المحامي العام هيثم حرفوش أوضح أن التحقيقات الأولية «تشير إلى أن الحادث حصل على إثر خلاف عائلي بين محام وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار». وقالت إن الحادثة أودت بحياة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة.



وأكد المحامي العام أن التحقيقات لاتزال جارية.