رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر الاسمنت المعبأ والفرط، المنتج لدى معامل «المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء».



وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، ارتفع سعر مبيع طن الاسمنت «البورتلاندي» عيار 42.5 للمستهلك المعبأ إلى 255 ألف و100 ليرة سورية، والفرط إلى 222 ألفا و450 ليرة.



كما حدد القرار، سعر مبيع طن الاسمنت «البورتلاندي» عيار 32.5 للمستهلك المعبأ بـ 211 ألفا و250 ليرة سورية، وبـ 181 ألفا و300 ليرة لطن الاسمنت الفرط.



وفي 31 من أغسطس الماضي، تحدث مدير عام «المؤسسة العامة للاسمنت»، المثنى السرحاني، عن دراسة لرفع أسعار مادة الاسمنت، تضمن للشركات والمعامل المصنعة تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا.



ويصل إنتاج المؤسسة من مادة الاسمنت المعبأ والفرط إلى عشرة آلاف طن يوميا، بحسب ما أوضح السرحاني، مشيرا إلى إمكانية وصول الإنتاجية اليومية إلى 11 ألف طن ونصف بحلول نهاية العام الحالي.



وحذر السرحاني من أن صناعة الاسمنت في سورية قد تتجه نحو الزوال، ما لم يتم تدريب وتعليم المزيد من العمال على العمل بها، مضيفا أن عدد العمال بهذه المهنة كان نحو عشرة آلاف عامل، لم يبق منهم اليوم سوى أربعة آلاف وخمسمائة عامل، «وهم في تناقص مستمر».