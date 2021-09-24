أكد مصدر من الحكومة السورية، أن قوانين جديدة ستصدر قريبا من شأنها أن تساعد في تشكيل بيئة مصرفية تساعد التجار والصناعيين في سورية، بينها الدفع الإلكتروني، والسماح بإدخال كميات من القطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية.



وتحاول الحكومة بذلك الحفاظ على ما تبقى من صناعيين وتجار داخل سورية، بعد إقبال كبير على الهجرة بسبب عدم توفير الطاقة لتشغيل مصانعهم وبعض الإشكاليات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري مع ارتفاع الأسعار الجنوني ما يتسبب في تكديس المنتجات، الأمر الذي أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الواقع واختياره الهجرة.



وقال حاكم مصرف سورية المركزي، محمد عصام هزيمة، إن «قرارات ستصدر قريبا تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان بشكل متزامن مع مشروع الدفع الإلكتروني الذي سيرى النور قريبا وهو في مرحلته التجريبية، مجددا التأكيد على السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية».



ولفت حاكم المصرف المركزي خلال اجتماعه مع التجار والصناعيين في غرفة تجارة دمشق أمس الأول، إلى أن المصرف كان قد أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص بعدم مساءلة أي شخص لجهة حيازة القطع الأجنبي.



وأوضح أنه «لا يوجد قرار كامل أو خال من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات الخاصة لمعالجتها مع إمكانية مناقشة القرارات وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم».



ويعاني تجار وصناعيو سورية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تنعكس على سعر المنتج وكساده بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في مناطق سيطرة النظام، والذي دفع العديد منهم إلى التفكير بالهجرة خارج سورية.