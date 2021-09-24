فشل النائب الديموقراطي في الكونغرس الأميركي، جمال بومان، في تمرير تعديل قانون اقترحه لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في سورية.



وأفاد موقع The hill الأميركي، بأن تعديل القانون الذي يقضي بإلغاء وجود القوات الأميركية في سورية، رفض من قبل المجلس، ضمن سلسلة تصويتات ماراثونية تضمنت الموافقة على تمويل القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.



وشمل التعديل التصويت على أكثر من عشرة تعديلات على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».

وكان النائب الديموقراطي، قدم تعديلا في لجنة قواعد مجلس النواب لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي يحظر على الجيش الأميركي الحفاظ على وجوده في سورية.



وقال بومان «لسنوات، كان الرئيس بايدن محقا في التحدث علنا ضد الحرب في أفغانستان، وقد تطلب الأمر شجاعة هائلة لإنهاء التدخل العسكري الأميركي هناك، لإنفاق أموال الأميركيين على بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في الوطن بدلا من الخارج».



وتابع «قتل العديد من السوريين نتيجة للسياسة الأميركية الكارثية، لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي».



وحث جميع النواب على الانضمام إليه ودعم هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سورية في أسرع وقت ممكن.



وشارك في التعديل مؤسسا مجموعة القوى الحربية النائب بيتر ديفازيو (ديموقراطي عن ولاية أوريغون) والنائب رو خانا.



وجاء التصويت قبل أسبوع من تصويت مجلس النواب الأميركي على تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022.



وفي يوليو الماضي، نقلت صحيفة POLITICO الأميركية، عن أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، أن أميركا تنوي الإبقاء على 900 جندي أميركي في سورية لتقديم المشورة والدعم لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية.