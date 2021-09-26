بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بيع المياه المعدنية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية «البطاقة الذكية» دون تسجيل طلب مسبق عليها.



ونقلت وكالة النباء السورية «سانا» عن الوزارة توضيحها أن مخصصات كل شخص تبلغ بطاقة جعبتي مياه قياس كبير (صندوقين) كل صندوق فيه ست عبوات سعة 1.5 ليتر للعبوة وجعبة مياه قياس صغير فيها 12عبوة سعة نصف ليتر كل أسبوعين، ويمكن للمستهلك شراؤها دفعة واحدة أو كما يرغب من مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.



ويباع صندوق العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة.