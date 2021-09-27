حدد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، موعدا جديدا لانفراج أزمة إصدار جوازات السفر بعدما مضى الموعد الأول الذي كان يفترض حلها في الشهر الماضي. وأجرى الرحمون اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية، معربا عن اعتذاره بخصوص تأخير جوازات السفر، كما حدد موعدا جديدا لانفراج أزمة الحصول عليها. وقال الوزير إنه يقدم الاعتذار «حول موضوع التأخير في منح وتجديد جوازات السفر»، بسبب وعده السابق بأن المشكلة ستعالج في شهر أغسطس الماضي، وبرر التأخير لأسباب تقنية «قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة»، وفق تعبيره. وأكد الرحمون: «حاليا عولجت المشكلة ونعد الإخوة المواطنين وبشكل أكيد بأن يبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 10/10/2021م وتنتهي المشكلة حكما قبل نهاية الشهر العاشر ولن يكون هناك مستقبلا أي مشكلة من هذا النوع». وأضاف: «ستعود الأمور إلى سابق عهدها، والعمل بالتعليمات السابقة فيما يخص منح جوازات السفر وتجديدها وفق الآتي (جوازات السفر المستعجلة ستمنح بـ 24 ساعة والعادية خلال 10 أيام). وكان الرحمون برر في حديث سابق أزمة الجوازات بأسباب فنية بحتة.