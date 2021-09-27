قال مسؤول في وزارة الصحة السورية أمس ان المستشفيات في دمشق واللاذقية بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا، التي تستدعي تلقي الرعاية في المستشفى.



ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة توفيق حسابا إعلانه عن «بدء نقل المرضى المصابين بوباء كورونا من محافظتي دمشق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس».



وأوضح أن الخطوة تقررت «بعد امتلاء جميع المشافي في تلك المحافظات اثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا».



وسجلت سورية أمس 400 إصابة إضافية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة قبل نحو سنتين، في البلاد التي سجلت إلى الآن أكثر من 32 ألفا و580 إصابة بينها 2198 وفاة بحسب احصاءات وزارة الصحة السورية.



وقال حسابا «للمرة الأولى يصل العدد إلى 400 إصابة يوميا»، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات سجل في دمشق وحلب واللاذقية. ومنذ منتصف أغسطس تشهد سورية تسارعا في وتيرة الإصابات لاسيما في شمال غرب البلاد وشمالها الشرقي حيث لاتزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة الحكومة.



وبحسب منظمة الصحة العالمية تقتصر نسبة الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل في سورية على 2% فقط.



بدورها، أوضحت مديرة مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية د.سهام مخول أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتصاعد بوتيرة متسارعة في عموم سورية ومن بينها محافظة اللاذقية وان الإحصائيات المعلنة لا تعكس الرقم الحقيقي للإصابات وإنما تعكس عدد المسحات التي يتم إجراؤها فقط.



ولفتت د.مخول اختصاصية الطوارئ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى زيادة المراجعين للمستشفيات الحكومية التي تجري المسحات نتيجة الغلاء وصعوبة مراجعة المستشفيات والعيادات الخاصة.