شهدت تشكيلة البرلمان الألماني الجديدة دخول ثلاثة أعضاء من أصول سورية، عن حزبي «الخضر» و«الديموقراطي الاجتماعي». وذكرت مواقع اخبارية سورية أن الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية «لمياء قدور» حققت إنجازا غير مسبوق بحصولها على مقعد في البوندستاغ، لتكون بذلك أول نائب من أصول سورية.



وترشحت قدور (43 عاما) عن حزب الخضر في مدينة «دويسبورغ»، وتقول في برنامجها السياسي: «إن غايتها المساهمة في وضع قانون هجرة حقيقي وانتهاج سياسة خضراء تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم».



كذلك حققت رشا نصر فوزا في الانتخابات البرلمانية، فقد كسبت مقعدا في البرلمان لمصلحة الحزب «الديموقراطي الاجتماعي»، وفق ما نشره البرلمان الألماني في موقعه الرسمي.



وكانت الحملة الانتخابية مرهقة وممتعة أيضا، و«قد آتت أكلها»، بحسب ما ذكرته رشا عبر حسابها في «فيسبوك».



كما تمكن جيان عمر من الحصول على مقعد مباشر عن دائرة برلين الوسطى لبرلمان ولاية برلين عن حزب «الخضر» أيضا.



وقال جيان إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها الحزب من انتزاع هذا المقعد من الحزب «الاشتراكي» (SPD) في هذه الدائرة، وفق ما نشره في «فيسبوك».



وجيان من مواليد 1985 في مدينة القامشلي شمالي سورية، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2005.



درس العلوم السياسية والاجتماعية في برلين، وكان مسؤولا عن مجموعة برلمانية في «BVV Berlin-Mitte» منذ عام 2018، وفق ما ذكره عبر صفحته الشخصية.