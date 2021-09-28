أعلنت السلطات الأردنية أمس إعادة فتح ‏‏معبر «جابر ـ نصيب» الحدودي مع سورية بعد إغلاقه مؤقتا مطلع الشهر الماضي بسبب الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن قرار إعادة فتح المعبر البري مع سورية جاء لـ«تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الأمنية والصحية المطلوبة».



وأضافت أن المركز الحدودي سيعاد افتتاحه اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفق «مصفوفة الاجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة الفتح أمام حركة الشحن والمسافرين».



وأغلقت السلطات الأردنية مطلع أغسطس الماضي معبر «جابر» مع سورية «مؤقتا» امام حركة البضائع والركاب نتيجة «تطورات الأوضاع الأمنية على الجانب السوري».



وخلال تلك الفترة شهد جنوب سورية توترات أمنية بين الجيش السوري وقوات المعارضة المتمركزة في محافظة درعا وريفها.



وقبل ذلك عمل «مركز جابر» الحدودي لنحو عام كامل بشكل محدود ضمن إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس (كورونا) وتزامن ذلك القرار مع زيارة وفد وزاري سوري يضم وزراء النقل والطاقة والمياه والزراعة للأردن لمناقشة ملفات مشتركة عدة مع نظرائهم وبحث إعادة تفعيل التعاون الثنائي المشترك. وقال وزير النقل الأردني م.وجيه عزايزة، إن المباحثات الأردنية السورية تشمل قضايا النقل، وفي مقدمتها تحديات الشحن وتوقف الشركة الأردنية السورية للنقل البري، وانسيابية حركة الشحن بين البلدين وعودتها بنظام «من الباب إلى الباب» بدلا من «النقل التبادلي».