نفى مدير عام مؤسسة الطيران المدني السوري باسم منصور وجود أي طلب تقدمت به الخطوط الجوية الملكية لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق، وذلك بعد ساعات من اعلان الخطوط الأردنية استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع سورية.



ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، عن منصور أن «دمشق ترحب بطبيعة الأمر وبأي شركة طيران تريد استئناف رحلاتها، إلا أن الجانب الأردني لم يبلغنا حتى الآن برغبته هذه».



من جهته، أكد الناطق الاعلامي لوزارة النقل على عضيبات أن الرحلات المباشرة لم يحدد موعدها بعد، وأوضح في بيان ان «الملكية الاردنية» ستقوم واعتبارا من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سورية، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل. وتؤكد الوزارة على ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية. وكانت وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا» اعلنت أن الجانبين اتفقا على استئناف رحلات طيران الملكية الاردنية إلى سورية اعتبارا من 3 اكتوبر المقبل.



وذكرت «بترا» أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية».