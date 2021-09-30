أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلام في سورية مرتبط بالعلاقات بين بلاده وروسيا. جاء ذلك قبل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأردوغان في منتجع سوتشي الواقع على البحر الأسود، حيث أشار الرئيس الروسي إلى ان المباحثات الثنائية بين الجانبين ليست سهلة في بعض الأحيان، ولكن نتيجتها إيجابية دائما، مشيدا بالتطور الإيجابي للعلاقات الروسية - التركية.



ونوه بوتين بالتعاون القائم بين البلدين في سورية وليبيا، لافتا الى «الدور النشيط الذي يؤديه المركز التركي للرقابة على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا»، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الروسية.



وأضاف ان هذا التعاون يشكل ضمانة للاستقرار ويساهم في توافق مواقف البلدين حول الخطوات الرامية الى تحقيق المصالحة في هذه المناطق.



وأوضح بوتين ان العلاقات الروسية - التركية تتطور بشكل إيجابي، مشيرا الى زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 50% حاليا، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تراجعا بنسبة 20% بسبب جائحة «كورونا».



ولفت الى حجم الاستثمارات الروسية في الاقتصاد التركي والذي بلغ 6.5 مليارات دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات التركية في روسيا 1.5 مليار دولار.



وذكر ان روسيا تنفذ كذلك مشروع بناء محطة (اوكويو) الكهروذرية في تركيا.



وذكر بوتين ان المفاوضات مع الجانب التركي تجري أحيانا بشكل صعب ولكنها تنتهي بنتائج إيجابية، مشيرا الى ان المؤسسات المختصة في كلا الجانبين تجيد التوصل الى حلول وسط مفيدة.



من جانبه، قال الرئيس التركي ان الخطوات التركية - الروسية المشتركة حيال الوضع في سورية «تكتسب أهمية كبيرة»، مضيفا ان السلام في الشرق الأوسط يعتمد على العلاقة بين روسيا وتركيا.



وأشار كذلك إلى مسار العمل في مشروع محطة (اوكويو) الكهروذرية بالقول انه يجري وفق البرنامج الزمني المحدد، لافتا الى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية بين البلدين.



وكان الرئيس التركي، صرح قبل قمته مع بوتين، قائلا: «السلام في سورية مرتبط بالعلاقات بين تركيا وروسيا، والخطوات التي يتخذها البلدان معا بشأن سورية لها أهمية كبيرة».



وأعرب عن ثقته بوجود فائدة كبيرة من استمرار العلاقات التركية - الروسية وتعزيزها، بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية.



وقد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بلقائه أردوغان أنهى فترة العزل الذاتي التي فرضها على نفسه بعدما تبين إصابة عشرات من المحيطين به بفيروس كورونا قبل أسبوعين.