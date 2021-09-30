سجلت مناطق شمال غرب سورية واحدة من أعلى نسب الوفيات اليومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد عموم المناطق السورية ارتفاعات حادة في أعداد الإصابات والوفيات نتيجة انتشار المتحور «دلتا».



وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت جثث 19 شخصا، بينهم 10 نساء، توفوا جراء إصابتهم بفيروس «كوفيد-19»، من المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى الفيروس وتم دفنها وفق الإجراءات الاحترازية.



كما قامت الفرق بنقل 41 حالة بينهم 3 أطفال و22 امرأة، مصابين بالفيروس إلى مراكز ومستشفيات العزل، وذلك حسب ما نشره الفريق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يوم أمس الأول.



ودعا «الدفاع المدني» عبر فيسبوك المدنيين، إلى ضرورة تلقي اللقاح واتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بالفيروس كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار.



وأعلنت مديرية الصحة في محافظة إدلب أول من أمس تسجيل 1273 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 70585 حالة.