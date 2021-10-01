طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأميركية بمغادرة الأراضي السورية، معربا عن استيائه من تواصلها المتواصل مع المسلحين الأكراد في شمال شرق البلاد.



وفي تصريحات للصحافيين أمس، حول نتائج قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود أمس الأول، قال أردوغان: «على الولايات المتحدة مغادرة سورية وتركها للشعب السوري عاجلا أم آجلا».



وندد بتواصل منسق الولايات المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، مع ميليشيات قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي تعتبرها أنقرة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا وعدد من الدول.



وقال أردوغان: «ماكغورك يتجول بحرية مع التنظيمات الإرهابية»، واصفا إياه بأنه بمنزلة «مدير تنظيمات وحدات حماية الشعب الكردية «YPG»، وحزب الاتحاد الديموقراطي «PYD» السوريان الذين يعتبران امتدادا لحزب العمال الكردستاني «PKK».



وأضاف: «تجول ماكغورك يدا بيد مع التنظيمات الإرهابية في المناطق التي نكافحها فيها يجعلنا نشعر باستياء كبير».