التقى مسؤولان أميركيان في نيويورك وفدين سوريين من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ومجلس سوريا الديموقراطية (مسد) الذي يعتبر الواجهة السياسية لميليشيات قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد.



وفي اللقاء، بحسب الخارجية الأميركية، فقد أكد المسؤولون الأميركيون دعم واشنطن بقوة للحل السياسي في سورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.



وقالت صفحة السفارة الأميركية في دمشق بتغريدة على موقع «تويتر»، إن النائب الأول لمساعد وزير الخارجية، جوي هود، ونائب مساعد وزير الخارجية، إيثان غولدريتش، التقيا وفدا من «مسد» برئاسة إلهام أحمد.



وأوضحت أن اللقاء جاء «لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للاستقرار في شمال شرقي سورية، ولمواصلة تقديم المساعدات في المناطق المحررة من داعش، وللحل السياسي الذي يشمل جميع السوريين».



من جهته، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، إن واشنطن تشجع الدول على عدم استئناف علاقاتها مع دمشق، في إشارة إلى فتح معبر جابر - نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.



وأضاف المسؤول الأميركي في تصريحات لقناة «الحرة»، أن الولايات المتحدة تشجع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية.