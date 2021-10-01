أفادت تقارير إخبارية سورية عن تسجيل أعلى سعر لبيع الطيور في البلاد بمبلغ 51 مليون ليرة سورية، في وقت يعاني معظم السوريين من ضائقة اقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني والغلاء.



وذكر موقع «أثر برس» أنه تم في قرية الدوزك بريف الحسكة الشمالي بيع أحد أنواع ما يسمى بـ «الطير الحر» وهو من نوع «شاهين فارسي» بمبلغ 51 مليون ليرة سورية، بعد أيام من بيع طير من نوع «الشاهين البحري» بمبلغ 30 مليون ليرة سورية ضمن الموسم السنوي الثاني لصيد الطيور الحرة التي تحولت لمهنة لدى البعض.



وأشار الموقع الى أن الطيور الحرة تباع في مزادات علنية يحضرها عدد من التجار الذين ينتظرون مواسم الصيد بلهفة، فمرابح هذه التجارة ضخمة، في حين أن نوعي الشاهين «البحري - الجبلي»، يعدان الأعلى سعرا بقيمة تتراوح بين 30 -55 مليون ليرة سورية، بحسب عمر الطير ووزنه وشكل عضلاته، فإن الشاهين الجبلي يبدأ سعره من مليون ولا يزيد سعره على 4 ملايين ليرة سورية.