أعلنت «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد شمال شرقي سورية فرض حظر تجول كلي في جميع مناطق سيطرتها، لمدة أسبوع، بدءا من صباح الأحد المقبل ولغاية 9 من الشهر الجاري.



وذكرت «الإدارة الذاتية» في بيان صدر عن «المجلس التنفيذي» لها، أن الحظر يأتي درءا للخطر الذي يشكله ڤيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) في موجته الرابعة.



وبحسب ما جاء في البيان، ستغلق المدارس والمعاهد والجامعات ورياض الأطفال خلال فترة الحظر، على أن يستثنى من القرار محال بيع المواد الغذائية والخضراوات لتفتح أبوابها في الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة صباحا والواحدة ظهرا.



وحدد البيان الجهات والأفراد الذين يستطيعون مواصلة عملهم خلال فترة الحظر الكلي، كالمستشفيات، والصيدليات، والمنظمات الإنسانية، والإعلاميين، والأفران، ومحطات بيع المحروقات وصهاريج نقلها، وسيارات نقل البضائع.



ومن المقرر أن تعلق «الإدارة الذاتية» العمل في جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها طوال فترة الحظر، باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل، على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية.



ونص القرار أيضا على إبقاء المعابر مفتوحة أمام الحركة التجارية والحالات الإنسانية فقط، إلى جانب تسهيل حركة المزارعين والأيدي العاملة معهم، من وإلى المزارع وحقول الخضراوات، مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.