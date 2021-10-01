مع كل انهيار في سعر صرف الليرة او ارتفاع في أسعار المحروقات، كان بإمكان السوريين يتوقعون دائما ارتفاعات الأسعار، لكن الحال اختلف في الآونة الأخيرة على الرغم من شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وعدم تعرضها لانهيارات كبيرة كما في السابق، الا ان ذلك لم ينعكس على أسعار السلع والمواد الأساسية لاسيما الغذائية التي بات بعضها يرتفع بشكل شبه يومي لا بل مرتين في اليوم في بعض الأحيان.



وبحسب تقرير لموقع «الليرة اليوم» فإن أسعار السلع الغذائية غير مستقرة بشكل كبير.



ونقل الموقع عن بعض أصحاب المحال التجارية في ريف دمشق إن «بورصة» الأسعار تزيد يوميا، وإنهم كبائعي «جملة ومفرق» ليس في يدهم حيلة سوى مجاراة الوضع والبيع وفق ما يشترون.



وأضاف أحد البائعين أنه يضطر إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية مرتين يوميا، وذلك بحسب نشرة الأسعار التي تصله من الموزعين.

وأوضح أحد البائعين في محل للمواد الغذائية أنه في إحدى المرات زاد الموزع سعر المادة وهو ضمن المحل بعد تلقيه اتصالا من صاحب المعمل، وذلك بحجة ارتفاع سعر المحروقات، مشيرا إلى أن معظم المعامل أصبحت تشتري المازوت بـ3500 ليرة سورية من السوق السوداء لاستمرار عملها.



وأكد أن تذبذب سعر الصرف يعد أكبر عامل يؤثر على عملية البيع والشراء، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال وكل ما يدخل في العملية الإنتاجية للمواد.



وبين مالك أحد المحال التجارية أن نسب المبيعات تراجعت بشكل لافت، وذلك بسبب خروج عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من قائمة المستهلكين لكثير من السلع التي باتت تعتبر من الكماليات، بالإضافة إلى تخلي الكثير من الأسر عن معظم حاجياتها واكتفائها بالأساسيات.

ولفت إلى أن المواطن أصبح يشتري ما هو مضطر إليه فقط وألغى الكثير من أساسياته اليومية، مشيرا إلى أنه معظم الأهالي تخلوا عن اللحوم والفواكه، في حين تحولت لشراء الخضار بالحبة كما تخلت معظم العائلات عن الحليب ومشتقاته.



وفي جولة لصحيفة محلية على بعض أسعار السلع والخضار مؤخرا، تم رصد ارتفاع سعر كيلو الفروج إلى 7500 ليرة سورية، والبطاطا 1200، والبندورة 1200، والخيار 1900، والحليب 1700، اللبنة 13500، الجبنة 15000، السكر إن وجد 3000، هذا عدا عن الفروقات في البيع بين محل وآخر ومدينة وأخرى، عاما ان متوسط دخل الموظف يتراوح بين 50 و 70 الف ليرة بحسب درجة الوظيفة والشهادة التي يحملها.