حذرت السلطات الصحية في سورية عدم تجاوز الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد رغم انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية.



وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور توفيق حسابا، إن الانخفاض الذي سجلته إصابات كورونا في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة حيث يمكن أن تعود للارتفاع مجددا، مبينا أن الحل الوحيد للحد من الإصابات يكون بالإجراءات الوقائية والتطعيم ضد الفيروس.



وأوضح الدكتور حسابا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أنه بعد وصول الإصابات في الـ25 من سبتمبر الماضي لأعلى رقم يومي سجل منذ بداية الجائحة بواقع 442 إصابة بدأ المنحنى في النزول بشكل بطيء في مختلف المحافظات ليصل إلى 255 إصابة يوم أمس الأول.



وشهدت المشافي أيضا انخفاضا في عدد الإصابات المقبولة، حيث كشف مدير الجاهزية أن العدد التراكمي للإصابات المقبولة في المشافي 2500 حالة بمختلف المحافظات مقارنة بأكثر من 3 آلاف حالة في الـ25 من سبتمبر الماضي.



وبين الدكتور حسابا أن نسبة الإشغال في العنايات المشددة لمحافظات دمشق وريفها واللاذقية مازالت 100% فيما تتراوح في باقي المحافظات بين 50 و90%، مشيرا إلى أن الإصابات التي ترصد في المشافي لا تقتصر على فئة عمرية محددة.