أطلقت منظمات اغاثية مناشدة استباقية مع اقتراب فصل الشتاء لتأمين مساعدات عاجلة لآلاف النازحين شمال غرب سورية ومنع تكرار المآسي التي يتعرضون لها مع سوء الأحوال الجوية.



ودعا فريق «منسقو استجابة سورية» في بيان له أمس المنظمات والهيئات الإنسانية الفاعلة لتأمين احتياجات المهجرين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية مع اقتراب فصل الشتاء وبالتزامن مع تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا في المنطقة.



وتحدث عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب وحماة وإدلب باتجاه «المناطق الآمنة نسبيا» في شمال غربي سورية خلال الفترة السابقة نتيجة التصعيد العسكري وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة.



وقال فريق الاستجابة في بيان أمس، إن «أكثر من 1.5 مليون نازح يقطنون 1489 مخيما بالشمال السوري من بينها 452 مخيما عشوائيا غير مخدم مطلقا بأبسط المقومات الأساسية». وشدد الفريق على «ضرورة تقديم المساعدة العاجلة والفورية لتأمين احتياجات الشتاء للنازحين القاطنين في هذه المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات للفئات الأشد ضعفا». وطالب البيان بإصلاح الأضرار السابقة التي لحقت بشبكات الصرف الصحي في المخيمات وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة، كما طالب بتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة للحد من المخاطر الناتجة المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا بين المدنيين.