أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للتواصل مع أطراف «صيغة أستانا» والمجموعة المصغرة حول سورية، شريطة أن يكون هذا الحوار معتمدا على أسس الشرعية الدولية.

وقال لافروف في مقابلة مع روسيا اليوم الروسية و«باري ماتش» و«لو فيغارو» الفرنسيتين: «لسنا ضد الاتصال حتى مع من نختلف معه ومن يختلف معنا، ونحن مستعدون لمثل هذه الاتصالات».

وأضاف الوزير: «لكن قبل الشروع في الحوار الجدي لابد من تحديد مرجعيته، وهي برأينا لا يمكن أن تتمثل إلا في القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يعطى الأولوية لمقاربات السوريين أنفسهم وللعمليات التي يجب أن يقودها السوريون أيضا».