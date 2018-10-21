«الدفاع الروسية» تؤكد تحرير 95% في سورية منذ تدخلها

بحث وفد روسي مع مسؤولي النظام في دمشق تطور الأوضاع في سورية، قبل أيام من توجه وفد من المعارضة الى موسكو للغاية نفسها. وقالت وكالة سوتنيك الروسية إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، بحثوا مع الرئيس بشار الأسد، تطور الوضع في البلاد ومكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس، أن «المباحثات تناولت بالتفصيل مجمل القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سورية. ونقلت الوكالة الروسية عن الأسد قوله للمبعوث الخاص لافرنتييف، خلال استقباله أمس الأول، إن بعض الدول تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة ضغوط.

على الطرف المقابل، قال رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة نصر الحريري، إن محافظة إدلب أنهت حلم النظام بالسيطرة على الملف السوري سياسيا وعسكريا.

وفي تغريدات له على «تويتر»، اعتبر أن «محافظة إدلب تعيش وضعا مطمئنا ومريحا (…) لدينا أمل كبير، ونعمل مع الأصدقاء في تركيا ومع الفاعلين الدوليين من أجل أن يستمر هذا الوضع ليكون ذلك محطة انطلاق نحو حل سياسي شامل يحقق الانتقال السياسي في سورية».

ومن المقرر أن يزور وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» روسيا، على أن تناقش مع الروس الاتفاق التركي - الروسي بشأن إدلب، إضافة إلى تشكيل اللجنة الدستورية.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس ان روسيا قتلت قرابة 88 ألف مسلح من الفصائل المعارضة وباقي الفصائل خلال السنوات الثلاث، منذ تدخل موسكو لدعم النظام، في سبتمبر 2015، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه «على امتداد العملية، تم القضاء على اكثر من 87500 مسلح وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95% من الأراضي السورية» علما ان الميليشيات الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» والمدعومة من واشنطن تسيطر على أكثر من 25% من مساحة سورية.