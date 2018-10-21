أفرج تنظيم داعش عن ستة رهائن من بين 27 خطفهم في يوليو الماضي خلال أعنف هجوم يشنه على محافظة السويداء بجنوب سورية، في إطار صفقة تبادل مع النظام السوري وروسيا.

وتضمنت الصفقة دفع فدية وإفراج النظام عن معتقلات لديه يطالب بهن التنظيم.

وقال ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم الإفراج خلال الليل قبل الماضي عن 6 مختطفين من سكان قرية الشبكي بريف السويداء الشمالي الشرقي وهم سيدتان وأربعة أطفال.

وأكد المرصد أن ذلك جرى في سياق «أولى خطوات تنفيذ صفقة» تم التوصل إليها مع النظام وحليفه الروسي».

وأفاد موقع «عنب بلدي»، بأن إطلاق سراح المخطوفين جاء عقب مفاوضات شهدتها الأيام الماضية بين التنظيم والنظام السوري بضغط روسي.

وأكد أن روسيا ضغطت على النظام من أجل الإفراج عن 17 معتقلة وثمانية أطفال من سجونه.

من جهتها، ذكرت شبكة «السويداء 24» المحلية أن قيادة «رجال الكرامة» كانت جزءا من عملية التفاوض مع التنظيم، بالتنسيق مع النظام ووجهاء من المحافظة وأطراف أخرى. وأكدت الشبكة أنه سيتم الإفراج عن بقية المختطفين لدى التنظيم على مرحلتين في الأيام المقبلة، مقابل الإفراج عن معتقلين للتنظيم.

وبث التلفزيون السوري الرسمي صورا للمفرج عنهم لدى وصولهم الى مدينة السويداء أظهرت سيدة لفت حول رأسها وشاحا أبيض إلى جانب والدتها وأطفالها الأربعة يرتدون ثيابا متسخة وبعضهم حليق الرأس.