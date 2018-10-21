عمان - الأناضول: قررت الحكومة الأردنية أمس فتح معبر جابر الحدودي مع سورية بشكل «استثنائي» أمام حركة المسافرين القادمين من الجارة الشمالية، بعد تجاوزهم الموعد المحدد وهو الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وأفادت متحدثة الحكومة جمانة غنيمات، في تصريح للأناضول، بأن «المسافرين تأخروا عن الساعة الرابعة مساء، وهو موعد الإغلاق المعلن، لكن تم تمديد العمل استثنائيا» أمس فقط.

وبينت غنيمات أن «رئيس الوزراء عمر الرزاز، أوعز لوزير الداخلية بفتح الحدود أمام العالقين».

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن قيام مئات المسافرين بمناشدة الجهات المعنية بفتح الحدود للسماح بدخولهم بعد تجاوزهم الموعد المحدد، وهو ما تم بالفعل.