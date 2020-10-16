أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش التركي بدأ أمس إنشاء نقطة عسكرية جديدة في منطقة «جبل شحشبو» الواصل بين ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي. وانتشرت عناصر من الجيش التركي، في قرية قوقفين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، بعد ساعات على إدخال رتل تركي يحوي مدافع ثقيلة وآليات عسكرية أمس الأول.



وأوضح موقع «زمان الوصل» أن النقطة العسكرية الجديدة التي أنشأها الجيش التركي في بلدة «قوقفين» في منطقة «جبل شحشبو» تصل بين بلدة «كفرعويد» بريف إدلب الجنوبي، وبلدة «العنكاوي» بسهل الغاب، وتطل على معظم نقاط الجيش السوري والميليشيات الموالية له في السهل.



وعمل الجيش التركي على تدعيم النقطة بعربات مصفحة، وعدد من الجنود، ورفع سواتر ترابية، مع العلم أن الرتل الذي تمركز في النقطة الجديدة انطلق من معسكر «المسطومة» غرب إدلب أكبر قاعدة تركية في «منطقة خفض التصعيد الرابعة» (إدلب وما حولها).



وقال قائد عسكري ميداني في «الجبهة الوطنية للتحرير» المنضوية ضمن «الجيش الوطني» المعارض، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المقرر أن يسير الجيش التركي في المرحلة المقبلة دوريات بين معسكر المسطومة جنوبي إدلب وقوقفين بمحاذاة نقاط التماس مع قوات النظام، بعد إنشائه نقطة في القرية، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، أن قوات النظام حاولت مرارا وتكرارا التقدم والسيطرة على قرية قوقفين الواقعة بالقسم الغربي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأضاف انه بذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى 69.



ويشار إلى أن الجيش التركي أرسل أمس الأول رتلا عسكريا ضخما من معبر «كفرلوسين» العسكري، إلى خطوط التماس في منطقة «جبل الزاوية» جنوب إدلب، وتمركز في تلة «الشيخ تمام» بالقرب من بلدة «معراته» والتي تكشف عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي أبرزها مدينة «معرة النعمان»، وضم الرتل مدافع ثقيلة وشاحنات ذخائر وصهاريج وقود وناقلات جند وعربات مصفحة. ونشر ناشطون، فيديوهات أظهرت الرتل العسكري التركي.



وأنشأ الجيش التركي منذ مارس الماضي عدة نقاط عسكرية جديدة، بعضها في مناطق استراتيجية، كالنقطة العسكرية في تل «النبي أيوب» بجبل الزاوية، والنقطة العسكرية في منطقة تلال الحدادة في جبل الأكراد بريف اللاذقية في أغسطس الماضي، عقب هجوم فاشل للنظام على المنطقة.



وتخضع منطقة شمال غربي سورية لاتفاق «موسكو» الموقع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وبدأ سريانه في 6 من مارس الماضي.