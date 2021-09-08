شكر رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل الفنان محمد ثلاب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، على جهوده في توفير مقر للجمعية لممارسة أعضاء الجمعية نشاطاتهم وفعالياتهم.



كما أثنى الزميل محمد ثلاب على جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بترجمة اتفاقية التعاون على أمر الواقع، خصوصا أن هذا المقر يعتبر الأول عربيا الذي يخدم فن الكاريكاتير.



وكشف ثلاب أن هناك سيكون حفل افتتاح للمقر مع بداية نوفمبر المقبل مع انطلاق معرض «هاشتاقات 4»، والذي يقام سنويا بمشاركة فناني الكاريكاتير في الكويت، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.