مفرح الشمري

@Mefrehs



يمتاز المخرج الأكاديمي هاني النصار بقدرته على إقناع المتلقي في أعماله سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو حتى في محاضراته المختصة بالتمثيل والإخراج، انه مختلف كلياً عن باقي الأكاديميين، وذلك لثقافته الحقيقية بما يقدمه، الأمر الذي يجبرك على احترامه لتوصيل كل ما يملكه لمن يعملون معه، والدليل على ذلك فوزه بالكثير من الجوائز في المسرح من خلال ممثلين شباب أصبحوا حاليا نجوما.



هاني النصار «مع حفظ الألقاب»، الجميع يثق في قدراته خصوصا المسرحيين والأكاديميين الحقيقيين، ولهذه الثقة قامت شركة تياترو بلس بالاستعانة به لتقديم دورة في التمثيل المسرحي لمن يعشق المسرح من الشباب ويريد أن يتعلم ماهية التمثيل على خشباته.



ومنذ الإعلان عن الدورة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تقدم عدد من الشباب الموهوبين للمشاركة فيها والتي انطلقت في الأول من أغسطس وتنتهي غدا الخميس ٩ الجاري، وقد احتضن مسرح شركة جالبوت للانتاج الفني تدريباتها ومحاضراتها الأسبوعية. هذا، واعتبر المخرج الأكاديمي هاني النصار هذه التجربة من التجارب المهمة في حياته العملية، خصوصا انه كان مترددا على التصدي لهذه الدورة، ولكن بعد رؤيته الإقبال الكبير من الشباب «أولاد وبنات» اقتنع بفكرتها وانطلق لاكتشاف مواهبهم الفنية المختلفة والمتنوعة.



«الأنباء» تابعت هذه الدورة وشعرت من خلال متابعتها بأن الشباب المشاركين فيها مصرون على ان يكونوا ممثلين على خشبة المسرح في المستقبل القريب، وذلك بسبب الطريقة التي اتبعها معهم مدربهم «الفذ» هاني النصار، الذي قام بتقسيم الدورة لأسابيع حتى يستفيد الشاب المشارك في هذه الدورة، نظريا وعمليا، من الدروس المعطاة لهم وتطبيقها على خشبة المسرح. كانت هذه الطريقة الذكية دليلا واضحا على نجاح الدورة الاولى التدريبية للمخرج الأكاديمي هاني النصار الذي قدم لشباب الدورة كل خبرته التي اكتسبها من المعهد العالي للفنون المسرحية كأستاذ محاضر في قسم التمثيل والإخراج قبل تقاعده. يقول النصار: سعيد بهذه التجربة الجديدة وسعيد بالشباب المشارك في هذه الدورة والحمد لله سارت الدورة على ما يرام وحاولت قدر المستطاع إيصال المعلومات بشكل مبسط حتى تعم الفائدة على الجميع وكنت معهم كأخ كبير يساعد إخوانه واخواته على كيفية التمثيل على خشبة المسرح خصوصا أن للتمثيل دورا كبيرا في تفريغ طاقة الفرد السلبية في ظل الظروف التي نعيشها حالياً.



وعن محاور الدورة، ذكر هاني النصار «بوشملان» لـ «الأنباء» أنها كانت تركز على تدريب الذاكرة واستدعاء المواقف السابقة منها بالإضافة الى الخيال والتركيز عند الممثل وصولا الى أهمية الارتجال ومتى يلجأ إليه الممثل والإحساس الداخلي والتعبير الخارجي.



وأضاف: عملنا تمارين تمثيلية فردية وثنائية وتمارين جماعية وصولا لعرض مشروع وتخرجهم في الدورة بعد أن تعلموا الوقوف على الخشبة وتمارين الصوت وكيف يتحركون على الخشبة.



وأشار المخرج الأكاديمي هاني النصار الى أنه تم اختيار عدد من طلاب الدورة للمشاركة مع فرقة تياترو المسرحية في عرضهم المسرحي الذين ينوون فيه المشاركة في دورة المهرجان المسرحي المحلي الذي سيقام في ديسمبر المقبل.



وعن نظام المحاضرات في الدورة، قال: المحاضرات بواقع 3 أيام في الأسبوع و3 أيام ساعات تدريب وستتواصل ساعات التدريب حتى الأسبوع الأخير، حيث سيقدم المشاركون في الدورة عرضا مسرحيا من إنتاجهم بحضور الجمهور وأهالي الطلبة وذلك وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.



ووجه المخرج الأكاديمي هاني النصار الشكر لشركة جالبوت للإنتاج الفني والمسرحي لاحتضانها هذه الدورة، موضحا انه يستعد لتقديم دورة جديدة في الإخراج المسرحي 19 الجاري ودورة تمثيل للأطفال من سن 7 الى 15 سنة سيقيمها في أكتوبر المقبل، متمنيا التوفيق للجميع. من جهة اخرى، عبر كل من أحمد الصفار ومحمد النصار وهاجر وجابر المخلد عن سعادتهم بالانضمام الى هذه الدورة وذلك لثقتهم الكبيرة بمدربها المخرج الاكاديمي هاني النصار.