يستعد الفنان شهاب جوهر لتجربة فنية جديدة، حيث أعلن أخيرا عن طرق أبواب الإنتاج الفني من خلال مسلسل «حوبتي» الذي يتقاسم بطولته مع الفنانة إلهام الفضالة بينما كتب أحداثه عبدالله الرومي ويتولى دفة الإخراج حاتم حسام الدين.



وتقع أحداث المسلسل الجديد في 8 حلقات ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية. وتشهد الأيام القليلة المقبلة الكشف عن فريق العمل بالكامل وتحديد جهة العرض. ويوثق المسلسل الجديد ظهورا مختلفا لجوهر والفضالة في قالب درامي متميز، حيث يطرح العمل موضوعات اجتماعية استقاها الكاتب الرومي من واقعنا وصاغها بذكاء ليقدم تركيبة جديرة بالاهتمام. الجدير بالذكر ان جوهر والفضالة أنجزا أخيرا تصوير مسلسل «من بعدي الطوفان» للمخرج مناف عبدال والكاتب علي الدوحان والمقرر عرضه خلال موسم الخريف.