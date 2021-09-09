ياسر العيلة



من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء»، كشف المنتج احمد البريكي عن انشغاله في الفترة الحالية بأكثر من مشروع فني جديد بالتعاون مع شركة «ابيز برودكشنز» للشيخة أبرار الصباح منها اعمال يستطيع التصريح عنها حاليا واعمال سيتم الاعلان عنها لاحقا، حيث قال البريكي: انا سعيد بالتعاون مع شركة «ابيز برودكشنز» متمثلة في الشيخة أبرار الصباح والتي تحرص على تقديم اعمال فنية راقية تنال إعجاب المشاهدين.



وأضاف: من هذه الاعمال مسلسل «في شارع 9» من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين ابل، ويتكون من 8 حلقات للعرض عبر احدى المنصات الرقمية، وتدور احداثه في اطار عائلي اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة في احداثه، ويضم نخبة كبيرة من النجوم الكبار والشبــــاب منهم اسمهان توفيــق وعلي جمعة وسلمى سالم ومحمد الرمضان واسامـــة المزيعل وايمــــان الحسيني وايمـــان فيصل وروان العلي وابراهيم الشيخلي وجمال الشطي وآخرون.



وكشف ان العمل الثاني الذي تنتجه «ابيز برودكشن» بعنوان «لعبة السعـادة» ويتكــون مـن 30 حلقة ويتم تصويره في البحرين من تأليف وليد كمال ومحمد جمال وإخراج جمال الرويعي ومن بطولة خالد البريكي الذي يتولى مسؤولية الاشراف العام عن العمل ايضا ويشاركه البطولة احمد العونان وعبدالمحسن القفاص وريم ارحمة وميس كمر واميرة محمد ومحمد صفر وامل محمد ونورا بالألف وآخرين، والعمل كوميدي في قالب من التشويق والاثارة والغموض، تدور حداثه حول نبوءة خاصة بإحدى العائلات تدور حول خريطـــة سحرية من يصل اليها يصـــل لسر السعـــادة.



وفي نهاية حديثه، اشار البريكي إلى ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاعمال والانتاجات الحديثة.