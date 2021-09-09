

مفرح الشمري



أشاد عميد المعهد العالـــي للفنـــون الموسيقية د.رشيد البغيلي بدور وجهود وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في دعم المسيرة التعليمية، وعملية التطوير، والنقلة النوعية التي يشهدها التعليم العالي في البلاد.



جاءت هذه الاشادة في ظل استعدادات المعاهد الموسيقية التابعة لوزارة التعليم العالي لاستقبال الطاقات الشبابية ضمن العام الدراسي الجديد في جميع الأقسام الفنية، حيث أعلن معهد الدراسات الموسيقية عن فتح باب التسجيل في «قسم الثانوي»، إلى جانب فتح باب التسجيل أيضا في المعهد العالي للفنون الموسيقية «البكالوريوس»، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 13 الجاري حتى 23 من الشهر ذاته.



وتمــنى عميـــد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.رشيد البغيلي للطلبــــة والطالبات في العام الدراسي الجديد، كل النجاح والتوفيق في تحقيق طموحاتهم المستقبلية، لافتا إلى أن عملية التسجيل ستنطلق وفق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية، حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا.



وأضاف أن شروط القبول متاحة للجميع في المعهد العالي للفنون الموسيقية، ومن بينها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أو من أبناء الكويتيات، مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لدى إدارة المعهد الموسيقي، لافتا إلى أن إدارة المعهد سخرت كل المتطلبات لعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق، من خلال الحرص على توفير الأرضية الخصبة التي تساعد في صقل وتنمية القدرات والمواهب الطلابية.