مفرح الشمري

هاتفت «الأنباء» د.بشار عبدالحسين عبدالرضا للاطمئنان على صحته بعد العارض الصحي الذي تعرض له أول من أمس في منزله ونقل على إثره الى المستشفى الأميري، حيث أكد د.بشار أنه في حالة صحية مستقرة بعد زوال مرحلة الخطر، شاكرا جهود الفريق الطبي بالمستشفى الأميري الذي خرج منه الى منزله، وذلك لاستقرار حالته الصحية.



وشكر د.بشار عبدالحسين عبدالرضا «الأنباء» على السؤال عن حالته الصحية، موضحا أن هذا ليس بغريب على جريدة «الأنباء»، وواصل شكره لكل من اتصل وسأل عن حالته الصحية، متمنيا للجميع الصحة والعافية.



ونحن بدورنا نطلب من المولى عز وجل أن يتم الشفاء للدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا، وان يحفظه الله من كل مكروه.. وما تشوف شر د.بشار.