أشكر نعمان حسين و«فروغي» على دلال

ياسر العيلة



الفنانة منال الجارالله من الفنانات اللاتي تحظى باحترام وحب الجميع داخل أي موقع تصوير تتواجد به، فهي تملك روحا كوميدية، وهذا ما يجعل المنتجين والمخرجين يرشحونها للأدوار الكوميدية، والغريب في الأمر أن منال الجارالله تفضل أدوار النكد والهم والغم أكثر من حبها للأعمال الكوميدية، عن أسباب ذلك تحدثت الجارالله لـ «الأنباء» قائلة: الناس كلهم يروني في الأعمال الكوميدية فقط ولكن أنا كفنانة وأكاديمية بعد أرى نفسي قادرة على تجسيد كل أنواع الدراما، بالفعل أحب الأدوار الكوميدية لكن في نفس الوقت أحب الأدوار المركبة الصعبة، أدوار النكد والهم والغم.



عمل كوميدي



وعن أعمالها الأخيرة التي انتهت من تصويرها، قالت: انتهيت من مسلسل بعنوان «مسلسل كويتي» من إخراج صادق بهبهاني لمنصة «فو» والعمل يتكون من ثماني حلقات منفصلة متصلة، معي مجموعة من الفنانين منهم الفنان أحمد العونان الذي يجسد دور شقيقي والفنانة ياسة التي تجسد دور أمي بالإضافة للفنان ناصر البلوشي. وأضافت إن الدور «وايد» حلو والعمل كوميدي بشكل عام.



آخر عزوبي



وأشارت الجارالله الى أنها انتهت ايضا من تصوير مسلسل بعنوان «آخر عزوبي» من إخراج عبدالله الحشاش ويتكون من ثماني حلقات ايضا. وكشفت عن أن أجمل ما في هذا المسلسل أن المخرج الحشاش يستعين بنجوم موهوبين مثل محمد الكاظمي وصالح الدرع الذي يجسد دور زوجي في العمل. وأضافت ان دوري جميل جدا ومختلف عن باقي نساء العالم، ولن أخوض في تفاصيله أكثر من ذلك حتى لا أحرق أحداثه على المشاهدين. وتابعت أما العمل الثالث الذي أصوره حاليا فهو مسلسل «عندما لا ينفع الندم» من 30 حلقة لشهر رمضان المقبل من تأليف فايز العامر وإخراج نعمان حسين الذي أشكره وأشكر الجهة المنتجة شركة «فروغي» على إعطائي هذه الفرصة وأخص المخرج نعمان حسين لكونه رشحني لهذا الدور تحديدا.



وأضافت: أجسد من خلال العمل شخصية دلال أخت عبدالله بهمن وهي شخصية طيبة وحنونة جدا وكاركتر مختلف عن كل الكاركترات التي قدمتها في أعمالي السابقة، وأنا «حابة» الدور لكوني أقدم للمرة الأولى مثل هذه الشخصية البعيدة كليا عن الكوميديا، وأعتبر نفسي واحدة من أبطال العمل، حيث مساحة دوري كبيرة.



«بيت بوسند»



وعن الذي شاهده المخرج نعمان حسين فيها ليختارها لهذا الدور البعيد كليا عن الكوميديا، قالت: المخرج نعمان حسين شاهدني اكثر من مرة أثناء بروفات مسرحية «بيت بوسند» من إنتاج «مركز فروغي» والذي تم عرضها في دبي قبل أشهر قليلة ويومها استانس على ادائي، وأشاد به، وأذكر انه في كل مرة يشاهدني في البروفة يقولي كلمة واحدة «انتِ» لا أكثر ولا أقل، وأنا مو فاهمة ماذا يقصد بكلمة انتِ، وعندما بدأ اختيار الفنانين لمسلسل عندما لا ينفع الندم اختارني، وقال لي منال هذا دورك الذي كنت أقولك دائما إنتِ، ويقصد أنني الأنسب لهذا الدور، وأنا سعيدة بالفعل به.