الشيخ حمد جابر العلي والدي الذي رباني وقدوتي

أسعى من خلال أعمالي للحفاظ على خصوصية المجتمعات الخليجية والعربية والعالم يشهد تطوراً رقمياً مهولاً علينا استغلاله

«ابيز برودكشن» تعدكم بتقديم الأفضل دائماً ودراستي سبب في دخولي عالم الإنتاج الفني .. والكويت بوابة الفن الخليجي

الساحة الإنتاجية كبيرة وأؤمن بالمنافسة الشريفة وتقديم الأفضل .. و«كورونا» أثرت على الجميع والأعمال الدرامية

مفرح الشمري



كشفت رئيسة مجلس إدارة شركة ابيز برودكشن للإنتاج الفني الشيخة أبرار خالد الجابر العلي ان شركة ابيز برودكشن تقوم حاليا بإنتاج عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض على الشاشات العربية في الأيام المقبلة وأخرى ستعرض في شهر رمضان المقبل.



وأوضحت الشيخة أبرار الخالد في تصريح لها عن قرب الانتهاء من تصوير مسلسل «عند شارع 9» من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين ابل، وبطولة كوكبة من الممثلين الكبار والشباب المتميزين منهم اسمهان توفيق وعلي جمعة وأسامة المزيعل وابرار الكويتية وضاري الرشدان وجمال الشطي وهدية بدر ومحمد رمضان ونجاح الخطيب وإبراهيم الشيخلي وسلمى سالم وإيمان قمبر وايمان الحسيني وروان العلي وإيمان فيصل ومحمد المسلم، وتدور احداث المسلسل الذي يتكون من 8 حلقات ضمن قالب اجتماعي تشويقي، حيث سيعرض عبر احدى المنصات الرقمية.



أفضل الأْعمال



وقالت الشيخة أبرار الخالد: ان شغفها بالفن والاعلام كان السبب في دخولها عالم الإنتاج والاشراف على الأعمال الفنية التي تنتجها شركتها ابيز برودكشن، مشيرة إلى أنها استعانت بممثلين ومخرجين كبار وكتاب متميزين لتقديم افضل الأعمال للمشاهد الخليجي والعربي.



وكشفت الخالد ان العمل الثاني الذي تنتجه «ابيز برودكشن» يحمل عنوان «لعبة السعادة» ويتكون من 30 حلقة ويتم تصويره في البحرين من تأليف وليد كمال ومحمد جمال وإخراج جمال الرويعي ومن بطولة خالد البريكي واحمد العونان وعبدالمحسن القفاص وريم ارحمة وميس كمر وأميرة محمد ومحمد صفر وأمل محمد ونورا بالألف، مشيرة الى أن المسلسل كوميدي تتخلل احداثه الاثارة والتشويق واحيانا الغموض، وتدور احداثه حول نبوءة خاصة بإحدى العائلات تدور حول خريطة سحرية من يصل اليها يصل لسر السعادة.



وذكرت ان الأعمال الاخرى ستكون أعمالا كبيرة ومفاجئة للجمهور وللمحب للأعمال الخليجية وخصوصا الكويتية منها، حيث انها ستعلن في الفترة المقلة عن تفاصيل بدء تصوير مسلسل رمضاني في المملكة العربية السعودية.



بوابة الفن



وعن اختيارها التصوير خارج الكويت وتحديدا في دول خليجية شقيقة، قالت الخالد: ان الكويت كانت منارة الثقافة الخليجية وكانت بوابة للفن الخليجي حيث شارك عدد كبير من الممثلين الخليجيين في الأعمال الكويتية فكانت السباقة في هذا المجال، وبالتالي من المهم جدا ان نعود مرة أخرى بأعمال كويتية من بوابة خليجية، والهدف من ذلك هو إعادة مكانة الكويتي الثقافية والفنية من خلال الأعمال التي تصور في دول خليجية مجاورة، خصوصا اننا نشهد انفتاحا كبيرا في دول خليجية في مجال الانتاج الفني والسينمائي.



وعن تعاونها مع مؤسسات إنتاجية خليجية ومنصات إعلامية وتلفزيونية، قالت: نسعى للتوسع في هذه المرحلة، وذلك من خلال إنتاج أعمال ضخمة ومهمة، ونعيد بذلك دور الكويت في الإنتاج الفني والثقافي في منطقة الخليج من خلال أعمال مهمة وسنسعى دائما الى تقديم الافضل والمتميز من خلال اختيار النصوص الجيدة وطاقم العمل من الفنانين المتميزين، ولم لا يكون لنا تعاون مع مؤسسات خليجية في المرحلة المقبلة؟!



وعن سبب اختيارها لهذا المجال الصعب قالت:



درست الاعلام وتخصصت في مجال الاذاعة والتلفزيون، وشغفي بهذا المجال جعلني ادخل عالم الإنتاج والإشراف على الأعمال، مشيرة إلى انها ليست منتجة فقط وإنما تشرف على اختيار الأعمال ومتابعة جميع التفاصيل، وان لديها فريقا متميزا يتابع ويدير هذه العملية.



دقة الاختيار



وأشارت الى انها دقيقة جدا في اختيار الاعمال التي توائم الثقافة الكويتية والخليجية ولحد كبير العربية وتكون هادفة وتسعى دائما تقديم ما يلائم المجتمعات الخليجية والعربية من خلال الأعمال الاجتماعية أو الكوميدية.



وعن اختيارها عرض أول أعمالها عبر منصة رقمية، قالت: نحن نعيش عالم الرقمنة، وبالتالي أصبحت المنصات الرقمية اكثر مشاهدة ودخولي هذا العالم يأتي لمواكبة التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في العالم وسرعة وصول الأعمال الى المتلقي والمشاهد، مشيرة الى ان هناك أعمالا كبيرة ستعرض على الشاشات في شهر رمضان المقبل، كما ستعرض على منصات رقمية لهذه الجهات والتي يتابعها الملايين من المشاهدين.



وعن تفاصيل الأعمال الجديدة، أوضحت الخالد أنها ستعلن عنها قريبا مع بدية تصوير هذه الأعمال، مشيرة الى انها ستكون مفاجئة للجميع وتضم اعلام الفن الكويتي والخليجي، كما ان أماكن التصوير ستكون مفاجئة لأنها ستستخدم لأول مرة في أعمال فنية.



وعما إذا ما كانت تتخوف من المنافسة مع شركات وأعمال أخرى، قالت: الساحة الفنية والإنتاجية كبيرة وتسع الجميع، ونحن نراهن دائما على التميز في الإنتاج وتقديم النصوص الجيدة، وهذا ما يهمني لأنني أنافس نفسي واحترم الجميع والمنافسة الشريفة في هذا المجال الواسع، وشركة ابيز برودكشن تعاقدت مع كبار الممثلين، رغم انها شركة فتية ونعمل كفريق واحد على تقديم أعمال ترقى الى المستوى وتحترم عقل المشاهد.



تأثير «كورونا»



وعما إذا ما كانت كورونا قد أثرت على التقدم في تصوير الأعمال التي تنتجها شركة ابيز برودكشن، قالت الشيخة أبرار الخالد: بكل تأكيد، فجائحة كورونا أثرت على جميع الأعمال، والحمد لله الآن الأمور تسير بشكل افضل، ومع سماح الحكومة بإقامة المؤتمرات والحفلات ابتداء من الشهر المقبل سنقوم بعقد مؤتمر صحافي نتحدث فيه عن جميع تفاصيل أعمال الشركة.



وأعربت الشيخة أبرار الخالد عن امتنانها العميق لكل من ساندها وشجعها على دخول هذا المجال، معربة عن شكرها العميق لوالدتها الشيخة عهود سالم العلي ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الذي تعتبره والدها الذي ربّاها وقدوتها في الحياة.



كما وجهت الشيخة أبرار خالد الجابر شكرها العميق لكل فريق العمل الشاب في شركة ابيز برودكشن للإنتاج الفني، مؤكدة أن هدف الشركة هو تقديم الأعمال الهادفة والمتميزة دائما والتي تعالج قضايا اجتماعية تحافظ على الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا.