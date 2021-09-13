أحمد الفضلي



يواصل الفنان أحمد السلمان تصوير ما تبقى من أحدث أعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «عندما لا ينفع الندم» والذي يعود به الى اعمال شركة «فروغي» للانتاج الفني المملوكة للفنان د.طارق العلي والذي سبق وان شارك في العديد من أعماله قبل التوقف مؤخرا.



وأعرب السلمان عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل لما يحتويه من طاقم فني رائع من فنانين وكاتب ومخرج، موضحا ان العمل تصور مشاهده الأخيرة حاليا بطريقة احترافية وسيكون لها دور كبير في نجاح المسلسل عند عرضه في الفترة القادمة، حيث من المنتظر ان يعرض في الفترة الموسمية او يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وعن دوره في العمل، ذكر السلمان خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يظهر بشخصية يجسدها للمرة الاولى وتركيبة الشخصية ساهمت بشكل كبير في قبول الدور، حيث يظهر بشخصية الاب الذي يعاني الأمرين من تصرفات ابنه الذي يجسد دوره الفنان والمذيع عبدالله الطليحي، حيث اعاني طوال حلقات المسلسل من تصرفاته ويناقش العمل العديد من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بشكل درامي اجتماعي بعكس الاعمال التي قدمها مركز فروغي في السنوات الماضية والتي غلب عليها الطابع الكوميدي.