مفرح الشمري



هاتفت «الأنباء» المطرب القدير محمد المسباح للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال المرارة والتي تكللت بالنجاح ليرتاح المسباح من آلامها التي دامت لسنوات.



وشكر المطرب القدير محمد المسباح «الأنباء» على سؤالها عن صحته متمنيا لها كل تقدم وازدهار، مؤكدا لها ان حالته الصحية مستقرة، وموجها شكره لجميع أهل الكويت والخليج للسؤال عن صحته طالبا من المولى عزوجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.. «الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للمطرب القدير محمد المسباح ليعود الى نشاطه الغنائي الطربي.. ماتشوف شر يا بوجاسم.