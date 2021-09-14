مفرح الشمري



تلقى الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف اطمأن خلاله على صحته متمنيا له الشفاء التام.



وثمن الشاعر عبداللطيف البناي اتصال رئيس الاتحاد الكويتي لكرم القدم الشيخ أحمد اليوسف، وقال لـ «الأنباء»: ليس غريبا على أهل الكويت هذه المحبة والتعاضد في كل مجالات الحياة، متمنيا له الصحة والعافية وشاكرا له اهتمامه بحالته الصحية.



من جانب آخر، زار كابتن منتخب الكويت لكرة القدم في كأس العالم 1982 سعد الحوطي واللاعب السابق في منتخب الكويت ونادي كاظمة عبدالعزيز الهندي الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي في منزله للاطمئنان على صحته والدعاء بالشفاء التام.