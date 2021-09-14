أحمد الفضلي

كشف الفنان القدير جاسم النبهان خططه المستقبلية للمرحلة المقبلة، حيث يستعد حاليا للسفر لقضاء اجازة سنوية خاصة بعد انتهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا والتي تسببت بعدم سفر النبهان وعائلته طوال الفترة الماضية ويحتاج للراحة حسب قوله.



وذكر النبهان، خلال حديثه لـ «الأنباء»، انه انتهى من تصوير جميع مشاهده الخاصة في مسلسل «حبي الباهر» للمخرج خالد جمال وللكاتبة المتميزة علياء الكاظمي، موضحا ان العمل دراما اجتماعية تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تهم أفراد المجتمع الكويتي، والمسلسل لشهر رمضان المقبل واتوقع نجاحه وتحقيقه لنسبة مشاهدة عالية لما يحتويه العمل من نجوم كبار امثال: زهرة الخرجي، باسمة حمادة، فهد العبدالمحسن، فوز الشطي، حمد أشكناني، عبدالله التركماني، محمد الدوسري، فيّ الشرقاوي، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري، حسين الحداد، غدير زايد ومجموعة من الفنانين الشباب.



وعن اوضاعه الصحية، أفاد النبهان بأنه بصحة جيدة بعد اجراء العملية الخاصة بإزالة المياه البيضاء وتركيب عدسة للعين، وحاليا استعد للسفر لقضاء فترة راحه على ان اعود لبلدي لاستكمال مشواري الفني، حيث لدي عدد من المشاريع الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.