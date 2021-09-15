مفرح الشمري



مع قرب انطلاق العام الدراسي الذي سيكون حضوريا في ظل الاوضاع التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، نتمنى من قطاع التلفزيون استغلال برنامج «عيال الديرة» الذي تقدمه الإعلامية المخضرمة ماما انيسة من خلال تصوير عدد من الفلاشات التوعوية من هذا البرنامج التربوي لحث الابناء وأولياء الأمور الاستعداد للعام الدراسي على اخذ التطعيم للحد من انتشار الوباء، وذلك بالاستعانة بالاعلامية المخضرمة محبوبة الكويت ماما انيسة لتوجيه هذه الرسائل التربوية، لأن الجميع يحترمها ويقدرها ويثمنون النصائح التي توجهها لهم، والدليل ان برنامجها «عيال الديرة» الذي يبث أيام الخميس والجمعة والسبت اصبح من البرامج الشهيرة في تلفزيون الكويت الذي يبثه منذ اكثر من 30 عاما، لأنه يقدم النصائح التربوية للاطفال والاهالي وكيفية الاعتناء بهم حتى يتفوقوا دراسيا.



الفلاشات التربوية مهمة في هذا الوقت، لأن هناك البعض يرفض ان يأخذ اطفاله التطعيم على الرغم من ان الجهات الصحية اوضحت مرارا على اهمية التطعيم للصغار والكبار للحد من انتشار فيروس كورنا ومتحوراته، لذلك الاستعجال على تنفيذ هذه الفلاشات المصورة يساعد الكثير بتغيير رأيه للمحافظة على صحة اطفاله في البيت والمدرسة.



اتمنى في الايام المقبلة ان نشاهد تلك الفلاشات التربوية التي تحمل بين طياتها التوعية على شاشة التلفزيون من خلال حملة اعلامية مرتبة يشارك فيها نخبة من التربويين والاعلامييــن والفنانــين المرموقين بجانب الاعلامية المخضرمة ماما انيسة لتهيئة الطلبة للعودة الى مدارسهم بأمان بعد غياب عنها دام اكثر من عام.. ومنا للمسؤولين.