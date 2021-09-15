عبدالحميد الخطيب



أكدت «القيثارة» نوال الكويتية مشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق 23 الجاري، ويحمل هذا العام شعار «هي لنا دار»، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها. وعبرت نوال عن اشتياقها للقاء جمهورها في المملكة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» رسالة جاء فيها: «حبايبي جمهوري اللي اشتقت له وايد، مشاركتي بتكون اهداء مني لوطني الثاني في يومها الوطني الـ91، عسى الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل شر».