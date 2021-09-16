مفرح الشمري



الجميع شعر بسعادة كبيرة بمبادرة وزارة الإعلام في إطلاق المنصة الرقمية لتلفزيون الكويت «kuwait tv» خلال شهر رمضان الماضي، حيث ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة مشاهدة الأعمال الدرامية والبرامج الدينية والثقافية والترفيهية التي كان التلفزيون يبثها طوال شهر رمضان، لكن مضى على انقضاء شهر رمضان نحو 4 أشهر ولاتزال منصة التلفزيون لم تتغير صفحاتها، الأعمال الدرامية والبرامجية التي عرضت في رمضان لاتزال موجودة، الأمر الذي استغربه الكثيرون، خصوصا أن هناك برامج تبث حاليا على شاشة التلفزيون مثل برنامج «ليالي الكويت» و«شاي الضحى» و«بعد السادسة» وغيرها من البرامج لا وجود لها على صفحة المنصة الرقمية، لأن مثل هذه البرامج تستضيف العديد من الضيوف ويرغبون في مشاهدة استضافاتهم على شاشة التلفزيون ويفاجأون بأن حلقات تلك البرنامج غير متوافرة على المنصة فيتجهون إلى «يوتيوب» للمتابعة.



يا جماعة والله «عيب»، رمضان خلص وللحين برامجكم ما تغيرت، حدثوا منصتكم لأنكم «صارفين عليها فلوس» والا «مسوينها بلاش»؟.. ومنا للمسؤولين.