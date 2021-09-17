دعيج الخليفة: نحن بحاجة إلى جرعات من الكوميديا.. والأغنية إهداء مني للجمهور

خالد العجيرب: تقليد النجم محمد رمضان لم يكن مقصوداً.. والخوف من الإنتاج «لعنة»

عبدالرحمن العقل: السينما بحاجة إلى مزيد من الدعم.. وأعتبر «أوسكار» أول فيلم في حياتي

نايف الشمري منسق العمل: فيلم اجتماعي كوميدي.. يطرح في جميع دور العرض



دعاء خطاب

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برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة، وتواجد لافت لعدد كبير من نجوم الفن وأهل الصحافة والإعلام، حضرت «الأنباء» العرض الخاص بالفيلم الكوميدي «غيبوبة» بسينما سينسكيب في «مجمع 360» إيذانا ببدء عرضه في جميع دور العرض مساء أمس، من انتاج وبطولة الفنان خالد العجيرب وتأليف الكاتب محمد الكندري وتصدى لإخراجه عمار الموسوي، ويشارك فيه نجوم الكوميديا المتميزون وأحمد العونان وشهاب حاجية ورانيا شهاب وهبة العبسي، وشهد العرض الخاص الذي تولى تنسيقه إعلاميا الزميل نايف الشمري، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين الذين حرصوا على تقديم التهنئة لأسرة العمل ومنهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل، عبدالعزيز المسلم، إلهام الفضالة، شهاب جوهر، أحمد إيراج، وخالد بوصخر.



في البداية، أشاد الشيخ دعيج الخليفة، الذي حرص على التواجد قبل بدء العرض الخاص، بجهود صناع العمل، وقال خلال حديثه لـ «الأنباء»: الفيلم كوميدي، ونحن في حاجة شديدة لذلك، بعد عام ونصف العام من جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجمهور الكويتي والعربي يميل إلى الكوميديا أكثر شيء في هذه الفترة، ولذلك إن شاء الله سوف يحوز هذا الفيلم إعجاب الجمهور، كما أنه سيكون في جميع دور السينما الكويتية اعتبارا من 16 الجاري، وبدعم الجمهور سيلقى الفيلم النجاح إن شاء الله.



وأضاف الخليفة أنه منذ 27 عاما وهو عضو مجلس إدارة والمتحدث باسم شركة سما الكويتية الوطنية. وتابع: كمتحدث رسمي باسم شركة سما الوطنية الكويتية، أنا دائما داعم للأفلام الكويتية والخليجية والعربية، وخلال الفترة المقبلة سنرى كل شهرين أو 3 أشهر فيلما كويتيا أو خليجيا أو مصريا، حيث وضعنا خطة تستمر حتى 2025، وذلك لأننا منذ عام 2014 نحصل على أفضل شركة عربية تقدم خدمات للجمهور، وحاليا نخوض منافسة مع شركات أخرى. وأكمل: الحمد لله في فيلم «غيبوبة» عملت أغنية يغنيها مجموعة الشباب كإهداء مني لهم، وهم يستحقون ذلك.



لعبة الإنتاج



بدوره، أعرب المنتج والفنان خالد العجيرب خلال حديثه مع «الأنباء» عن سعادته بخروج فيلم «غيبوبة» إلى النور، مؤكدا أن الخوف في مجال الإنتاج «لعنة» موجودة منذ زمن، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة للمنتج عبارة عن «حسبة» ورقم معين. وقال: من المفترض ألا نتجاوز هذا الرقم، في حين علينا اختيار ممثلين محبوبين لدى الجمهور، وهذا الذي يحقق النجاح، والأمر كله توفيق من عند الله، والفيلم لاقى أصداء جميلة وإن شاء الله يكسر الدنيا.



وعن مشاركة هبة العبسي في الفيلم، أكد العجيرب أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها معها، مؤكدا أنه تعاون معها أيضا في إحدى المسرحيات وأعطاها دور بطولة. وأردف: «أنا مؤمن بها، ولازم تكون معي في أي عمل لأني صرت أتفاءل بها».



وحول وجه الشبه الذي ظهر على بطل الفيلم وبين شخصية النجم المصري محمد رمضان في مسلسل «الأسطورة»، أكد العجيرب أن هذا ليس مقصودا. وقال: «الفنان محمد رمضان من النجوم الذين نتشرف حين نقلدهم، والشيء الحلو عادي نقلده ولكن الفكرة بعيدة».



من جهته، قال الفنان شهاب حاجية عن دوره في الفيلم: أحمل رسالة مهمة اصبحنا نفتقدها في حياتنا وهي «الجار قبل الدار»، وفي العمل من كثرة اهتمامي بجاري الفنان أحمد العونان يعتبرني «ملقوف». واستطرد: في السابق كانت روابط الجيرة أقوى، حتى ان الجار اذا سافر يترك مفتاح بيته لجاره للاطمئنان، لذا أحببت الدور الذي أقدمه، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة الى المشاهد، وأتوجه بالشكر للقائمين على العمل والى الروح الطيبة التي تحلوا بها والتي لاحظها الجمهور على الشاشة.



من جانبها، كشفت الفنانة رانيا شهاب عن دورها في «غيبوبة»، مؤكدة أنها تلعب دور طبيبة، وتعجب بأحد الأشخاص، كما أن شخصيتها في الفيلم فتاة مادية، وتابعت شهاب في حديثها لـ «الأنباء»: ستحدث في الفيلم مغامرات بين تلك الطبيبة وحبيبها، حيث سيمرض حبيبها، ويخضع للعلاج لديها، وتحدث فيما بينهما بعد ذلك قصص ومغامرات، ولا أريد أن أحرق الأحداث، لكن الفيلم بشكل عام هو كوميدي وأيضا يتضمن رسالة نريد أن تصل إلى الجمهور.



كما كشفت عن مشاركتها في فيلم آخر وهو «الغابة»، مشيرة إلى أنه عمل رعب، تدور قصته حول فتاة تائهة في الغابة برفقة صديقها.



وعن مشاركتها في الأعمال السينمائية، أكدت أنها كانت متخوفة كثيرا من تجربتها الأولى من خلال فيلم «غيبوبة»، قائلة: السينما غير الدراما، حيث إن بالسينما الفيلم يلف العالم كله والجميع يشاهدونه.



بدورها، قالت هبة العبسي إنها سعيدة بإسناد البطولة للمرة الثانية لها في فيلم «غيبوبة» والذي تجسد فيه شخصية ممرضة مصرية تحب الضحك والكوميديا تدعى «هبة»، وأيضا تهتم بالحالة الصحية للوالد بوعبيد (الفنان أحمد العونان)، وتقدم المساعدة للطبيبة «ياسمين عبدالعزيز» التي كانت تعتبرها أختاً لها في العمل كما هي الحقيقة.



حضور خاص للفنانين



من جانبه، قال المنسق الإعلامي الزميل نايف الشمري: «غيبوبة» هو فيلم كويتي اجتماعي كوميدي ويشارك فيه كوكبة من الفنانين الكوميديين تجمعهم مواقف كوميدية، لكنها تحمل رسائل عديدة للمشاهد، ونحن اليوم في الاحتفال بالعرض الخاص إيذانا ببدء طرحه في جميع دور السينما، ونبارك لصناع العمل على هذا المحتوى، ونشد على أيديهم، وفي انتظار العديد من الأفلام والأعمال المشرفة.



في السياق ذاته، قال الفنان عبدالرحمن العقل: أتقدم بالشكر الجزيل لمنتجي فيلم «غيبوبة» على دعوتي لحضور العرض الخاص، وأتمنى أن يكون لدينا دعم للفنانين، سواء كان تلفزيونياً أو مسرحياً أو سينمائياً، والآن السينما تحتاج إلى الكثير من الدعم، فالشباب الآن يعملون من أنفسهم وينتجون بأنفسهم، وهذا شيء خطير، ولكن عندما يشعرون بأن هناك دعماً من الحكومة بشروط معينة، سيضطرون إلى العمل وفق قواعد ونسق معين.



وحول فيلم «أوسكار»، رد العقل: سيكون هذا الفيلم بصمة كبيرة بالنسبة لي، مضيفا: مع الأسف ومع حبي لكل الأفلام التي اشتغلت فيها فأنا أتعامل مع «أوسكار» على أنه أول فيلم في حياتي، مؤكدا أن هذا الفيلم هو الخطوة الأولى له، وأن دوره فيه جميل ويرصد معاناة الفنان ومعاناة الإنسان.



أما الفنان شهاب جوهر، الذي حضر العرض برفقه زوجته الفنانة إلهام الفضالة، فقال: استمتعنا بحضور العرض الخاص للفيلم وهو ذو طابع فكاهي خفيف، ونتمنى التوفيق لكل النجوم المشاركين فيه، فيما أشادت الفنانة الفضالة بالعمل، قائلة: أهنئ صناع الفيلم على هذا المجهود، فكما نرى السينما الكويتية تشهد انتعاشة غير مسبوقة واكتساحا نتمنى أن يتوج بسلسلة من الأفلام الناجحة والمميزة.



بدوره، قال الفنان خالد بوصخر: نحن مستمتعون بهذه الحالة من النشاط في صناعة السينما الكويتية، خاصة أن الفيلم كوميدي وضم مجموعة كبيرة من الشباب، «ومو غريب على الفنانين»، والأهم من ذلك أننا أصبحنا نلاحظ كل أسبوع وجود عمل جديد كويتي، وهذا مؤشر جيد لصناعة السينما المحلية، وهو ما ينذر ببادرة أمل خلال العامين المقبلين بأن الكويت ستتبوأ مقعدها وتحجز لنفسها مكانة، خاصة في صناعة السينما على مستوى الوطن العربي.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «عبيد» التي يجسدها الفنان خالد العجيرب ببراعة وبساطة شديدة، ويقوم بدور كومبارس بسيط وطيب القلب في الوسط الفني، يعانده الحظ ويحول بينه وبين تحقيق حلمه، فكلما دنا من لحظة نجاح، ساقته الأقدار لغير ما يتمنى، إلى أن التقى بـ «ياسمين عبدالعزيز»، التي تجسد شخصيتها الفنانة ذات الحضور اللافت والكاريزما القوية رانيا شهاب، وهي طبيبة جميلة لكنها تحب المال وتجد مبتغاها في «عبيد» وتتزوجه لتكتشف لاحقا أنه بسيط الحال، والده رجل ثري لكنه بخيل يضيق عليهم الحال والمسكن ليزيد من رصيده البنكي.



أما شخصية «أبوصالح»، التي يقدمها الفنان شهاب حاجية، فهو ذلك الجار الذي يعد بمنزلة الأخ، فتراه يشد الأزر في المواقف الصعبة وأول المهنئين في المسرات والأفراح، وهي من الفضائل التي أصبحنا نفتقدها في هذا الزمان، وتجمعهم المواقف الكوميدية التي لا تخلو من «القطات» المضحكة والتي تخرج بعفوية وسلاسة.



أما الوالد «بوعبيد»، الذي يلعب دوره الفنان المخضرم أحمد العونان، فهو رجل بخيل دائم التذمر والشكوى حتى أنه يبخل على صحته بالأدوية فيُغشى عليه ويدخل في «غيبوبة» كانت هي السبب في زواج ابنه بالطبيبة الطماعة، وإنقاذه في النهاية، فضلا عن سيطرته على حياة ابنه حتى يفيض الكيل بزوجته وتفكر في حيلة للحصول على أمواله فلا يجد الأب حلاً غير الزواج من الممرضة «هبة» التي كانت تتابع حالته في المستشفى وتقوم بدورها هبة عبسي وهي فنانة كوميدية رنانة الضحكة وعالية الإيقاع يضفي حضورها على الشاشة حالة من البهجة.



من الأوراق الرابحة في الفيلم اختيار ضيوف الشرف بذكاء وهو ما يحسب لصناع العمل لاستقطاب جمهور أكبر، خاصة أنهم ظهروا بأسمائهم الحقيقية، فكانت البداية مع الفنان خالد مظفر، عبدالإمام عبدالله، بلال الشامي، عبدالله الحمادي، ومسك الختام مع الفنان طارق العلي، كما أن الأغنية التي أهدى كلماتها الشيخ دعيج لصناع العمل وغناها مجموعة من الشباب كانت في محلها وأضافت مزيدا من الحماس للفيلم.