

مفرح الشمري

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وجه الملحن القدير أحمد خورشيد الشكر لجميع اهل الكويت على دعائهم له في رحلته العلاجية الطويلة على مدار 25 عاما، داعيا الله لهم بالصحة والعافية وان يحفظهم من كل مكروه. وثمن «بوشهاب» تواصل الفنانين الكبار من ملحنين وشعراء ومطربين، مؤكدا لـ«الأنباء» ان هذا التواصل رفع من معنوياته كثيرا في رحلته العلاجية التي أجرى من خلالها العديد من العمليات الجراحية بعد إصابته بمرض بالدم في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.



الملحن القدير أحمد خورشيد لم ينس «الأنباء» الذي وجه لها كلمة شكر على اهتمامها بأوضاع المنتسبين للحركة الفنية بشتى مجالاتها ومتابعة أخبارهم في الأفراح والأتراح، مؤكدا ان هذا ليس بغريب على «الأنباء» الذي تمنى لها كل تقدم ونجاح وازدهار.



كشف «بوشهاب» لـ«الأنباء» ان يوم 23 الجاري سيدخل مجددا إلى قاعة العمليات لإجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة وصفها بـ«أم العمليات» لأنها كبيرة جدا، متمنيا ان تتكلل بالنجاح كسابقاتها بفضل الله ثم بفضل أهل الكويت الطيبين الذين لا يحرمونه من دعائهم الجميل بأن تمر هذه العملية بسلام ونجاح. وأكد الملحن القدير أحمد خورشيد ان في جعبته الكثير من الألحان والتي سيعلن عنها قريبا، مؤكدا انه لا ينسى فضل الشاعر الغنائي القدير علي المعتوق عليه لأنه هو السبب في اعادته للتلحين بعد مرضه، وهو الذي عمل له «ابديت»، كما يقول، ليتعاون مع الكثير من المطربين.



وأضاف: الشاعر علي المعتوق مهما اقول عنه لا أوفيه حقه، لأنه اعطاني معنويات قوية بالعودة إلى التلحين وقدمت معاه اجمل الأعمال مثل «موبس وطن انت»، الله يوفقه ويحفظه ويبعد عنه كل مكروه.