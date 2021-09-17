مفرح الشمري

بعد صراع طويل مع مرض السرطان وإصابته مؤخرا ب" كورونا"، انتقل إلى رحمة الله بسام نجل الفنان الراحل غانم الصالح الغوينم .

والراحل بسام كان قريبا من زملاء والده رحمه الله في الساحة الفنية، حيث قام بتنظيم معرض فني تضمن مقتنيات والده الراحل غانم الصالح في مهرجان القرين الثقافي بدورته ال23 وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب.

وللراحل اربعة أبناء وهم : حصة ومريم وفواز وعيسى.

"الأنباء" تتقدم لأسرة الراحل بسام غانم الصالح بأحر التعازي والمواساة لوفاة فقيدهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).