قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تكريم شركة الإنتاج «media hub سعدي - جوهر»، وهي الشركة المنتجة لمسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، والذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي.

وسيقام الحفل في 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وذلك انطلاقا من دور المجلس في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع، ونظرا لما تقدمه الدراما التلفزيونية من دور مهم في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.

وسيشهد الحفل تكريم عدد من صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، على رأسها مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي قدمته شركة «media hub سعدي - جوهر»، في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار مسلسل «لعبة نيوتن» بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد، والذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.