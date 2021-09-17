كشفت الفنانة ياسمين رئيس تفاصيل دورها في مسلسل «60 دقيقة»، الذي بدأ عرضه على منصة «شاهد» قبل أيام.

ياسمين رئيس قالت في بيان صحافي: «القصة تحكي ببساطة عن حياة ياسمين، الشابة التي أعجبت برجل وتزوجت منه، ثم فوجئت بتصرفاته الغريبة بعد الزواج، وكأنها تكتشف شخصا آخر».

وأضافت: «ياسمين هي امرأة وزوجة تعيش حالة ارتباك بعد المفاجأة التي حدثت لها بسبب ظروفها، فتجد نفسها وحيدة ومضطربة وخائفة، لكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك، في ظل مفاجآت متلاحقة تورط الشخصيات بأفعال إجرامية ما كانوا ليتركبوها في حالتهم العادية».

وعبرت ياسمين عن إعجابها بنص المسلسل الذي كتبه السيناريست محمد هشام وبأسلوب إخراج مريم أحمدي وطريقة تعاملها مع النص.