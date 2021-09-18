تمكن المذيع والمؤثر الاجتماعي محمد الصباغ من الوصول إلى قمة جبل كلمنغارو، في تنزانيا وهي أعلى قمة في أفريقيا ورابع اعلى قمة في العالم على ارتفاع 5895 مترا فوق سطح البحر.

وقد أمضى الصباغ 7 أيام ليصل إلى قمة الجبل، حيث قطع مسافة 65 كيلومترا، ووضع علم بلاده الأردن هناك.

وعن التجربة، أكد محمد أن مهمته كانت بالغة الصعوبة، خاصة أنه واجه تحديات كثيرة خلال رحلته الشاقة التي رافقه خلالها 8 أشخاص من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ورومانيا والأردن لينجح فقط أربعة مغامرين منهم بالوصول إلى القمة، كما شكر كل من دعمه لتحقيق هدفه، وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث هنأه متابعوه ومجموعة كبيرة من الشخصيات الإعلامية والفنية في الأردن والوطن العربي.

يذكر أن رحلة التسلق أتت تحت شعار «كلنا بنقدر» لدعم جمعية سنا الأردنية الخيرية التي تدعم أطفال لديهم إعاقات ذهنية سعيا لدمجهم بالمجتمع المحلي.