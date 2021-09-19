بشار جاسم



بحضور وسائل الاعلام وزملائه الفنانين ومشاهير السوشيل ميديا، افتتح الفنان المميز أحمد ايراج محله الجديد «فلان» وذلك في مجمع الأفنيوز.



«الأنباء» شاركت فرحة أحمد ايراج بافتتاح محله بحلته الجديد، وخص «الأنباء» بتصريح قال فيه: سعيد بتواجد «الأنباء» في افتتاح المحل لأنها جريدة تدعم الجميع وماهي غريبة عليها هذا الدعم والتشجيع، وبخصوص «فلان» هو براند كويتي أسسته قبل سنة وكانت الفكرة قديمة وكان ببالي براند كويتي من اللهجة والاسم وغيره من خلال توثيق حالات وذكريات قديمة كوني فنانا واهتم بالفن مثل الامثال الشعبية والرسوم الكارتونية، واحب اني اهتم بهالشي والحمد لله فتحت مشروعي، خصوصا ان عندي مصممين من الكويت لكن التنفيذ بتركيا وبجودة ونوعية خامات مميزة في اكبر المصانع.



واضاف: قبل سنة فتحنا محلا بأحد المجمعات بمنطقة السالمية بفضل زبائننا، ولما زادوا قررنا نفتح بمجمع الأفنيوز، وهي تجربة جديدة وصعبة ومجازفة ولكن الحمد لله الاقبال كان فوق طاقة المحل الاستيعابية، واحب اشكر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة واللي أساسا كانوا ممولين لنا والحمد لله اللي قدمناه كان شيئا مميز لـ «فلان»، وحبيت اشكر من خلال «الأنباء» كل شخص حضر الافتتاح وكانت ليلة من الف ليلة، وان شاء الله عندي خطة جديدة ان نفتح اكثر من محل في دول الخليج قريبا ونسأل الله التوفيق.