محمد الكندري: الجرأة والقضايا الحساسة بالعمل ليست لمجرد إثارة الجدل بل لتوضيح الجانب الإنساني

علي جمعة: أجسد الشخصية المحورية وتعامل جهة الإنتاج يصب في مصلحة العمل



مفرح الشمري



شارف المخرج المميز حسين ابل على الانتهاء من تصوير مسلسل «عند شارع 9» الذي تنتجه شركة أبيز برودكشنز التي ترأس مجلس إدارتها الشيخة أبرار خالد الجابر العلي، ويتكون من 8 حلقات كتبها المؤلف محمد الكندري وجسد شخوصها نخبة مميزة من الممثلين الكبار والشباب مثل أسمهان توفيق وعلي جمعة وأسامة المزيعل وسلمى سالم وإيمان الحسيني وإيمان فيصل ومحمد المسلم وروان العلي وأبرار الكويتية وضاري الرشدان وجمال الشطي وهدية بدر ومحمد رمضان وآخرين، وسيعرض المسلسل عبر إحدى المنصات الرقمية.



اجتماعي تشويقي



«الأنباء» حضرت لوكيشن تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه ضمن قالب اجتماعي تشويقي، كما يقول مؤلفه محمد الكندري الذي شكر الشيخة أبرار الخالد على هذه الثقة بإنتاج مسلسله، متمنيا التوفيق للجميع.



وأضاف قائلا: «عند شارع 9» عمل درامي إنساني لا يخلو من الجوانب البوليسية والإثارة والتشويق، وكان من المفترض ان يكون 30 حلقة ولكن رأيت من الأفضل ان يكون مسلسلا موسميا من 8 حلقات وقصته تتفرع منها أكثر من قصة وكل شخصية لها هدف ولها غاية وأبعادها مدروسة، والعمل يحاكي الواقع بنسبة كبيرة ولكن تمت صياغتها بشكل درامي يعتمد على التشويق والإثارة خصوصا ان الجرأة والقضايا الحساسة بالعمل ليست لمجرد إثارة جدل المشاهدين ونحن فقط نقدم عملا يحمل جرأة، بل الجرأة في هذا العمل هي توضيح الجانب الإنساني الإيجابي للمشاهد والذي يدفعه لحياة أفضل وأن الحياة التي يعيشها يجب أن يعطيها حقها.



من جهتها، عبرت الفنانة القديرة أسمهان توفيق عن سعادتها للمشاركة في العمل ومع شركة ابيز برودكشنز للإنتاج الفني، مشيرة الى أن هذا العمل يعتبر أول تجربة لها في تقديم مسلسلات من حلقات محدودة وترجو من الله التوفيق.



وعن دورها قالت: أجسد دور «الجدة» التي تربي بنات ولدها «فارس» وتحاول قدر المستطاع مساعدتهن على تخطي الصعاب التي تواجهن في الحياة، خصوصا ان العمل في جانب تراجيدي وإثارة و«شوية كوميديا» تتماشى مع أجواء العمل.



شخصية مغايرة



بينما قال الفنان القدير علي جمعة انه يجسد من خلال مسلسل «عند شارع 9» شخصية مغايرة لم يجسدها في أعماله السابقة ويتمنى ان تنال الإعجاب، شاكرا جهة الإنتاج على التعامل الجميل مع فريق العمل وهذا بالطبع يصب في مصلحة العمل ليكون مميزا يلامس بعض القضايا التي يعاني منها المجتمع في وقتنا الحالي.



وبخصوص دوره، قال: أجسد الشخصية المحورية في العمل وهي «فارس» الذي تنطلق الأحداث من خلاله، وإن شاء الله، تنال الشخصية إعجاب الجميع خصوصا انني سأكون أبا لـ 3 بنات وتحدث بعض الأمور التي تغير الأحداث، وكون المسلسل 8 حلقات أتمنى تصل رسالته واضحة الى الجميع.



اسلوب جديد



وقالت الفنانة المميزة سلمى سالم انها تجسد شخصية «سناء» زوجة الأب بأسلوب جديد خصوصا انها سعيدة بالمشاركة في العمل مع نخبة مميزة من الفنانين، مشيرة الى ان شخصيتها غريبة وعجيبة بالمسلسل ولا تريد ذكر تفاصيل أكثر.



ووجهت سلمى سالم شكرها الى جهة الإنتاج على هذا التعاون الجميل الذي يتبعونه مع فريق العمل.



أما الفنان الكوميدي أسامة المزيعل الذي يجسد شخصية «عدنان» فذكر أن العمل اجتماعي ومكتوب بطريقة جميلة وفيه جانب كوميدي خفيف، ويتضمن عدة موضوعات سنطرحها بأسلوب شائق حتى تصل رسالة المسلسل الى المتلقي.



واعتبر المزيعل العودة لإنتاج مسلسلات ذات حلقات محدودة «ثلاثية او خماسية او ثمانية» ظاهرة صحية وتصب في مصلحة العمل الفني لأن الإطالة والحشو غير المبرر يضر بالعمل، مشيدا بجهة الإنتاج شركة ابيز برودكشنز على هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الأعمال الدرامية في الكويت والخليج.



وأشارت الممثلة البحرينية إيمان الحسيني إلى انها سعيدة بان تشارك في عمل كويتي بعد الظروف التي عشناها بسبب جائحة كورونا، موضحة انها تجسد دور «المحامية داليا» التي تحاول البحث عن قضايا إنسانية وتقف بجانب المظلومين وتجمعها علاقة طيبة لا حدود لها مع شقيقتيها إيمان فيصل التي تجسد دور «دلال»، وروان العلي التي تجسد دور «علياء»، متمنية كل النجاح لفريق العمل الذي تدور أحداثه بإطار إنساني.