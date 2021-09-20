التمثيل عشقي منذ صغري وأحب إسعاد الناس و عملت صبي ميكانيكي وبائع ملابس ولا يمكن أقلد النساء في حياتي



عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان القدير داود حسين عن أنه سيتواجد بشكل مستمر في مصر خلال الفترة المقبلة لأنه بصدد الاستقرار فيها، وقال: سأكون مستقرا في مصر قريبا، لكنه استقرار نصفي بين الكويت ومصر، مشيرا إلى أنه تعلم الفن على يد أساتذة كبار في مصر، منهم الراحل زكي طليمات والمخرج المسرحي الراحل أحمد عبدالحليم وغيرهما من المبدعين.



وقال بوحسين إنه يعشق التمثيل منذ صغره، وموهبة التقليد ظهرت عنده في وقت مبكر، حيث كان يقلد والده ووالدته في المنزل، وكان يتعرض للضرب في المدرسة لأنه يقلد المدرسين، لافتا الى أنه من أبرز الفنانين الذين قلدهم الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا وعبدالله بالخير وعمرو دياب وجورج وسوف ومفيد فوزي ونبيل شعيل، مؤكدا أن جميع من قلدهم لم «يزعلوا» منه، باستثناء مرتين، الأولى كانت مذيعة «زعلت» لتقليده لها، والثانية ملحن، رافضا ذكر اسميهما.



وعن تقليده للفنان عاصي الحلاني وما قيل عن غضبه لسخريته منه، أوضح بوحسين: «عاصي الحلاني لم يزعل مني لكن أخاه هو اللي زعل»، حيث كان يعتقد أنني أسخر منه، لكنني لا أعرفه، مستدركا: «لقد توقفت عن التقليد بعد ظهور الكثيرين في هذا المجال»، مؤكدا انه «شايل» تقليد النساء من قاموسه نهائيا.



وتطرق الفنان القدير داود حسين الى أصعب فنان قلده، قائلا: أثناء استضافته في برنامج «واحد من الناس»: «فنان العرب» محمد عبده أصعب فنان قلدته، وأتذكر بعد تقليدي له حدث موقف عند تقديمي لفقرته الغنائية في «ليالي دبي»، فقد أصر على أن أقلده أمام الجمهور مثلما قلدته في التلفزيون، لكنني خرجت من هذه «الورطة» بذكاء «وعملت نفسي مكسوف»، مشيرا الى أنه يحب إسعاد الناس ويبحث عن مصادر السعادة والطاقة الإيجابية في الحياة، وانه الوحيد بين إخوته الذي امتهن التمثيل، لافتا الى أنه قبل احتراف التمثيل عمل صبي ميكانيكي، وكذلك بائع في محل ملابس يبيع تيشرتات وجينز.



جدير بالذكر أن الفنان القدير داود حسين قدم في رمضان الماضي مسلسل «بوطار»، تأليف وإنتاج بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، وشاركه البطولة محمد العجيمي، إبراهيم الحربي، عبير الجندي، عبدالله الخضر، محمد الحملي، ومجموعة من الشباب، ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول فرقتين موسيقيتين شعبيتين يقود إحداهما داوود حسين، وتسمى «بوطار الأصلي»، وفرقة أخرى تحمل اسم «بوطار» ويقودها الفنان إبراهيم الحربي، ومدير أعمال الفرقتين هو الفنان أحمد العونان الذي يتسبب لهما في العديد من المشاكل.